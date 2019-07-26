СМИ: Российские танки и бронетранспортеры не смогли добраться до Сербии из-за санкций

Румыния отказалась пропускать по Дунаю транспорт с российской военной техникой для Сербии. Как пишет 26 июля РБК, в МИД страны объяснили такое решение санкциями Евросоюза.

Дипломаты объяснили, что транзитную лицензию на перевозку военной продукции может получить только румынский оператор. Причем его услуги не должны «прямо или косвенно отвечать интересам лиц и организаций из России».

«Это условие не было выполнено в данной ситуации, так что соответствующая лицензия не могла быть предоставлена компетентными румынскими властями», — говорят в МИД Румынии.

Еще в декабре 2016 года президент Сербии Александр Вучич говорил, что 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 страна получит «в подарок» от России. 24 июля сообщалось о доставке в страну первых шести российских бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2.