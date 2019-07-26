Путин ужесточил наказание для водителей, которые отказываются пропускать скорые

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для водителей, отказывающихся пропускать машины скорой помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами. Документ 26 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, ранее максимальный штраф за такие нарушения составлял 500 рублей, также могли лишить прав на срок до трех месяцев. Теперь штраф вырастет до 5000 рублей, без прав будут оставлять на срок от трех месяцев до года.

Кроме того, воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, теперь будет наказываться лишением свободы на срок до двух лет. Если пациент умер, то срок может увеличиться до четырех лет. Если пациент в результате никак не пострадал, то злоумышленнику будет грозить штраф до 5 тысяч рублей.