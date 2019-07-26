Группа «Эталон» в шестой раз поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители - строители!»

фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

25 июля в историческом парке «Россия – моя история» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!».

Этот конкурс, по традиции, открывает праздничную программу мероприятий, посвященных Дню строителя. Идея о проведении конкурса родилась пять лет назад, и все это время Группа «Эталон» неизменно поддерживает юных талантливых художников, родители которых заняты в строительной отрасли.

В конкурсе принимали участие дети в возрасте от 6 до 12 лет. Всего в 2019 году организаторы получили более 100 работ. Самым сложным для экспертного жюри оказалось выбрать лучших – 17 победителей в разных номинациях, таких как: «Знаток строительной техники», «Быть строителем здорово», «Город будущего», «Растём вместе» и др.

Все победители получили от организаторов и спонсоров почётные дипломы и приятные подарки, среди которых были талисман Группы «Эталон» – Рыжий Кот, а также книга «Когда я вырасту, я буду строить дома», созданная при поддержке основателя Компании Вячеслава Заренкова с целью популяризации рабочих профессий.

Главного победителя конкурса – Юлиану Болденкову – поздравят в рамках праздничного концерта в Ледовом дворце, посвященного Дню строителя. На сцене концертного комплекса юной художнице, которая на своей картине изобразила целую строительную династию, вручать подарок будет лично генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

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