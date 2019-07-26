Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+28°C
/ Завтра: +29
$ 63.13р
70.31р
19:46 26.07.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
26.07.2019 17:51
Печать

Квартира в ипотеку: возможность улучшить свои жилищные условия

Для многих россиян покупка квартиры в кредит остается популярным способом решить жилищный вопрос.

Квартира в ипотеку: возможность улучшить свои жилищные условия

shutterstock.com

Можно сколько угодно спорить о том, выгодно брать ипотеку или нет, но факт остается фактом: большая часть сделок на рынке жилой недвижимости совершаются с использованием кредитования. Ипотечное кредитование позволяет приобрести собственное жилье или улучшить жилищные условия – вместо студии или однокомнатной квартиры купить просторную двушку или удобную трехкомнатную квартиру в хорошем районе.

Проще и доступнее

Что такое квартира для современного человека? Это не только стены и крыша над головой, а нечто большее. Это возможность воплотить в жизнь свои мечты. Родить еще одного ребенка, завести домашнего любимца, оборудовать просторную кухню-гостиную, позволить себе собственный отдельный кабинет! «Квартиры мечты» в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Петербурга предлагает компания «Терминал-Ресурс».

«Как будто это так просто – купить новую квартиру!», – подумает кто-то. Не совсем просто, но и не так сложно, как иногда кажется. Особенно, если разобраться в механизмах ипотеки, изучить программы помощи покупателям жилья, действующие в Петербурге, и заручиться поддержкой опытных специалистов.

Не все помнят, но в далеком 1998 году, когда ипотека в России только появилась и был принят закон «Об ипотеке», возможность купить квартиру в кредит была доступна далеко не каждому: банки давали займ под 40% годовых на три года. Сегодня ипотекой никого не удивить и миллионы семей уже купили жильё таким способом. Ведь ипотечные кредиты, условия получения ипотеки, стали лояльнее и доступнее для покупателей жилья.

– Изменилось очень многое. Например, раньше ждать одобрения банка на получение ипотеки приходилось до 10 дней и больше. Сейчас это решение принимается в срок от 3 до 5 дней, – говорит специалист по ипотеке компании «Терминал-Ресурс» Светлана Васильева. – Получить ипотеку в Санкт-Петербурге сегодня можно в достаточно большом количестве банков, а условия программ кредитования самые разные – можно подобрать под свою жизненную ситуацию.

Секреты выгодной ипотеки

Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет порядка 10,5%, но ее размер может меняться как в меньшую, так и в большую сторону. Если ваш первоначальный взнос составляет 15-20% и выше, доходы подтверждены официально, и вы готовы предоставить банку полный пакет документов – вполне реально взять ипотеку под 9,5-9,7% годовых. Если же своих накоплений 10% и меньше, а возможности официально подтвердить доход нет (или делать этого не хочется), не удивляйтесь более высоким процентам по кредиту.

Наиболее привлекательную процентную ставку по ипотеке банки предлагают в рамках отдельных государственных программ. И это действительно выгодно! К примеру, программа  «Семейная ипотека с государственной поддержкой».

– Раньше льготная ставка в рамках программы семейной ипотеки действовала первые три-пять лет. Сейчас в большинстве банков срок её действия продлен на весь период кредитования, – поясняет Светлана Васильева. – Ещё одно изменение: при оформлении семейной ипотеки в ряде банков материнский капитал сейчас можно использовать в качестве первоначального взноса. Раньше эту выплату можно было направить только на погашение кредита. Кроме того, семейная ипотека предполагает рефинансирование. То есть, если молодая семья ранее купила квартиру и у них родился второй или последующий ребенок, в период действия программы (с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года) заемщики могут рефинансировать ипотеку по льготной ставке. Это позволит значительно уменьшить кредитную нагрузку.

shutterstock.com
shutterstock.com

Кто поможет заёмщику

Ипотека действительно стала доступнее и пользоваться ей наши соотечественники стали чаще. Кто-то чётко знает, что ему надо, и обращается в банк или к застройщику с конкретным запросом. А кто-то не может сориентироваться в многочисленных предложениях и выбрать подходящую для себя программу. Покупателям квартир в жилых комплексах «Образцовые кварталы» в этом отношении проще: специалисты компании «Терминал-Ресурс» помогают своим клиентам получить всю информацию по кредитованию, собрать, заполнить документы и подать заявку в банк. И все эти услуги для будущих новосёлов «Образцовых кварталов» бесплатны.

– Вероятность отказа в ипотеке высока, если у заёмщика плохая кредитная история. В остальных случаях многое зависит от качества проделанной работы – как собраны и заполнены документы, насколько оперативно банк получает ответы на дополнительные запросы, которые могут появиться в процессе рассмотрения заявки. Мы к каждому клиенту подходим индивидуально. Стараемся не только получить одобрение на ипотеку для клиента, но и сделать так, чтобы кредит покупатель получил по наиболее подходящим для него условиям, – добавляет Светлана Васильева.

Результат, как говорится, на лицо: многие покупатели квартир в «Образцовых кварталах» обращаются к ипотечным специалистам компании по рекомендации друзей и знакомых. А некоторые клиенты, которые приобретали жильё в первых построенных жилых комплексах, теперь берут ипотеку на более просторные квартиры в новых проектах «Терминал-Ресурс».

Отдел продаж ООО «Терминал-Ресурс»: 196140, Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.07.2019 17:57

Группа «Эталон» в шестой раз поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители - строители!»

25 июля в историческом парке «Россия – моя история» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!».
Setl City
26.07.2019 17:35

«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидку 70 тысяч рублей за продажу старой квартиры при покупке новой

Компания объявила о новом удобном предложении для покупателей, которые хотят продать старую недвижимость и приобрести квартиру в новом современном доме комфорт-класса.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.07.2019 16:49

Группа «Эталон» отмечена наградами за победу в конкурсах профмастерства

25 июля 2019 года в Великокняжеской гостиной Дворца труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов профессионального мастерства, приуроченная к празднованию Дня строителя в 2019 году.
Фото: Андрей Уваров
26.07.2019 16:45

Петербургский Science Fest 2019 пройдет на пяти площадках

17 и 18 августа в Санкт-Петербурге состоится ежегодный научный фестиваль Science Fest (18+), где ученые и художники из Италии, Франции, Голландии, Германии и России будут обмениваться знаниями и проводить яркие перфомансы.
ГК «КВС»
26.07.2019 16:21

«КВС-Безопасность» - два года работаем для людей

23 июля охранное предприятие «КВС-Безопасность» отметило день рождения. Более 11 000 семей знают, что могут рассчитывать на помощь и поддержку сотрудников, которые дежурят на объекте.
Фото: Юрий Смирнов
26.07.2019 16:12

Страховая Компания ГАЙДЕ - страховщик фестиваля «Фонтанка SUP»

В IV Международном фестивале SUP-серфинга «Фонтанка-SUP», который состоялся 20 июля 2019 года, компания СК «Гайде» во второй раз выступила официальным Страховщиком фестиваля, обеспечивая страховую защиту всем участникам мероприятия.
Setl Group
26.07.2019 15:53

Трансляцию главного военно-морского парада проведут с мобильных кранов Setl Group

Setl Group окажет «высотную» поддержку праздничным мероприятиям в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
26.07.2019 15:33

Строители «Главстрой Санкт-Петербург» вошли в число лучших в городе

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», получил сразу четыре премии федерального этапа национального конкурса «Строймастер».
pixabay.com
26.07.2019 15:07

ПСК увеличил число банков-партнёров

ЖК комфорт-класса «Славянка» в Пушкинском районе получил аккредитацию АО «Райффайзенбанк». Финансовая организация стала девятым банком-партнёром жилого комплекса и четырнадцатым - для ПСК.
ПСК
26.07.2019 14:50

ПСК вышел на финишную прямую по строительству Like

В апарт-комплексе «Like» у метро «Площадь Мужества» завершается чистовая отделка и благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию намечен на III квартал 2019 года и до полной готовности комплекса остаётся совсем немного.
АО «Строительный трест»
26.07.2019 14:33

«Строительный трест» - победитель IX федеральной бизнес-регаты

Команда объединения «Строительный трест» стала победителем парусной бизнес-регаты, прошедшей 25 июля в акватории Финского залива яхт-клуба «Центральный». Мероприятие было организовано издательством «Человек дела».
«Петербургская Недвижимость»
26.07.2019 12:44

Строители ЖК «Солнечный город» получили награды за профессионализм

Вчера, 25 июля, в петербургском Дворце труда награждали лучших специалистов строительных профессий, организаций и руководителей строительных компаний Санкт-Петербурга. Мероприятие организовало «Национальное объединение строителей» при поддержке правительства города.