Квартира в ипотеку: возможность улучшить свои жилищные условия

Для многих россиян покупка квартиры в кредит остается популярным способом решить жилищный вопрос.

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Можно сколько угодно спорить о том, выгодно брать ипотеку или нет, но факт остается фактом: большая часть сделок на рынке жилой недвижимости совершаются с использованием кредитования. Ипотечное кредитование позволяет приобрести собственное жилье или улучшить жилищные условия – вместо студии или однокомнатной квартиры купить просторную двушку или удобную трехкомнатную квартиру в хорошем районе.

Проще и доступнее

Что такое квартира для современного человека? Это не только стены и крыша над головой, а нечто большее. Это возможность воплотить в жизнь свои мечты. Родить еще одного ребенка, завести домашнего любимца, оборудовать просторную кухню-гостиную, позволить себе собственный отдельный кабинет! «Квартиры мечты» в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Петербурга предлагает компания «Терминал-Ресурс».

«Как будто это так просто – купить новую квартиру!», – подумает кто-то. Не совсем просто, но и не так сложно, как иногда кажется. Особенно, если разобраться в механизмах ипотеки, изучить программы помощи покупателям жилья, действующие в Петербурге, и заручиться поддержкой опытных специалистов.

Не все помнят, но в далеком 1998 году, когда ипотека в России только появилась и был принят закон «Об ипотеке», возможность купить квартиру в кредит была доступна далеко не каждому: банки давали займ под 40% годовых на три года. Сегодня ипотекой никого не удивить и миллионы семей уже купили жильё таким способом. Ведь ипотечные кредиты, условия получения ипотеки, стали лояльнее и доступнее для покупателей жилья.

– Изменилось очень многое. Например, раньше ждать одобрения банка на получение ипотеки приходилось до 10 дней и больше. Сейчас это решение принимается в срок от 3 до 5 дней, – говорит специалист по ипотеке компании «Терминал-Ресурс» Светлана Васильева. – Получить ипотеку в Санкт-Петербурге сегодня можно в достаточно большом количестве банков, а условия программ кредитования самые разные – можно подобрать под свою жизненную ситуацию.

Секреты выгодной ипотеки

Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет порядка 10,5%, но ее размер может меняться как в меньшую, так и в большую сторону. Если ваш первоначальный взнос составляет 15-20% и выше, доходы подтверждены официально, и вы готовы предоставить банку полный пакет документов – вполне реально взять ипотеку под 9,5-9,7% годовых. Если же своих накоплений 10% и меньше, а возможности официально подтвердить доход нет (или делать этого не хочется), не удивляйтесь более высоким процентам по кредиту.

Наиболее привлекательную процентную ставку по ипотеке банки предлагают в рамках отдельных государственных программ. И это действительно выгодно! К примеру, программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой».

– Раньше льготная ставка в рамках программы семейной ипотеки действовала первые три-пять лет. Сейчас в большинстве банков срок её действия продлен на весь период кредитования, – поясняет Светлана Васильева. – Ещё одно изменение: при оформлении семейной ипотеки в ряде банков материнский капитал сейчас можно использовать в качестве первоначального взноса. Раньше эту выплату можно было направить только на погашение кредита. Кроме того, семейная ипотека предполагает рефинансирование. То есть, если молодая семья ранее купила квартиру и у них родился второй или последующий ребенок, в период действия программы (с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года) заемщики могут рефинансировать ипотеку по льготной ставке. Это позволит значительно уменьшить кредитную нагрузку.

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Кто поможет заёмщику

Ипотека действительно стала доступнее и пользоваться ей наши соотечественники стали чаще. Кто-то чётко знает, что ему надо, и обращается в банк или к застройщику с конкретным запросом. А кто-то не может сориентироваться в многочисленных предложениях и выбрать подходящую для себя программу. Покупателям квартир в жилых комплексах «Образцовые кварталы» в этом отношении проще: специалисты компании «Терминал-Ресурс» помогают своим клиентам получить всю информацию по кредитованию, собрать, заполнить документы и подать заявку в банк. И все эти услуги для будущих новосёлов «Образцовых кварталов» бесплатны.

– Вероятность отказа в ипотеке высока, если у заёмщика плохая кредитная история. В остальных случаях многое зависит от качества проделанной работы – как собраны и заполнены документы, насколько оперативно банк получает ответы на дополнительные запросы, которые могут появиться в процессе рассмотрения заявки. Мы к каждому клиенту подходим индивидуально. Стараемся не только получить одобрение на ипотеку для клиента, но и сделать так, чтобы кредит покупатель получил по наиболее подходящим для него условиям, – добавляет Светлана Васильева.

Результат, как говорится, на лицо: многие покупатели квартир в «Образцовых кварталах» обращаются к ипотечным специалистам компании по рекомендации друзей и знакомых. А некоторые клиенты, которые приобретали жильё в первых построенных жилых комплексах, теперь берут ипотеку на более просторные квартиры в новых проектах «Терминал-Ресурс».

Отдел продаж ООО «Терминал-Ресурс»: 196140, Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya