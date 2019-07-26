Замок в Шотландии, дом в Израиле и 21 объект в России. Лондонский суд арестовал имущество бизнесмена Минца почти на 600 млн долларов

Журналисты узнали, какое имущество было арестовано лондонским судом у Бориса Минца по иску банка «Траст». Как пишут 26 июля «Открытые медиа», речь идет о 140 объектах и фирмах по всему миру, стоимость которых оценили в 572 миллиона долларов.

«Семейство Минцев оказалось владельцем трех поместий и четырех отелей, расположенных в Великобритании, жилой 15-этажной высотки в Израиле, 21 объекта недвижимости в России и 92 офшоров разных юрисдикций, а также 15 российских компаний», – пишет издание.

Одним из самых ценных активов является шотландский замок Лэтенди-Тауэр, который хотела купить Тейлор Свифт. Несколько лет назад его стоимость составляла 4,6 миллиона фунтов стерлингов. Помимо этого, в Великобритании у Минцев есть поместье Саммервиндс, цена которого составляла 13,5 миллиона фунтов. Особенностью объекта являются собственный домашний кинотеатр и отдельное помещение для вина. В Великобритании нашли также несколько отелей. Кроме этого, под арест попало целое 15-этажное здание в израильской Хайфе. Есть у семьи и собственность в России — всего в Лондонском суде насчитали 21 объект.

«Самые дорогостоящие объекты, заблокированные судом, по официальным данным, не принадлежат Минцам. А те, что принадлежат, находятся в залоге у банков. Что снижает шансы истца возместить ущерб за счет этого имущества в случае победы в суде», – уточняют «Открытые медиа».