«Дэбил Юра». За что оперативник ФСБ воткнул карабин в проход ревнивого петербуржца

В Петербурге будут судить Игоря Саликова, годами собиравшего информацию на свою супругу-изменницу и поплатившегося за это здоровьем. Сотрудники ФСБ так усердно искали ноутбук с компроматом в доме Саликова, что в его теле оказался карабин.

О поступлении в Приморский районный суд уголовного дела о неправомерном доступе к информации и сексуальном насилии 26 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По ее информации, Саликов три года скачивал через шпионскую программу переписку жены, и ему не составило труда отыскать следы измены. Прослушивание интимных бесед с молодым любовником привели к плану отмщения. Саликов, по версии обвинения, нанял привлекательную женщину Ирину Кузнецову, которая вскружила голову любовнику и поманила на свидание в квартиру на Дибуновской. Через пятнадцать минут молодой человек стал голым и беззащитным. В дверь вошел еще один участник постановки, изображавший мужа Кузнецовой, и на почве разыгранной ревности определенными своими действиями сексуально и морально унизил несчастного.

Потерпевший, как писала «Фонтанка», оказался помощником следователя Следственного комитета, и Саликов привлек к себе внимание сотрудников ФСБ. Они пришли к нему в особняк в поселке Огоньки за ноутбуком, в котором хранилась скачанная с телефона жены информация. Ее Саликов сортировал по папкам с выразительными названиями «Дэбил Юра», «Даня», «Рога» и так далее. Во время визита оперативник УФСБ Петербурга и области Илья Кирсанов, по мнению следствия, воткнул в задний проход Саликова карабин «Тигр», причинив тяжкий вред здоровью в виде множественных разрывов. Добытый столь необычным способом ноутбук стал доказательством в деле против Саликова.

Кроме ревнивца, под суд отданы также подставная красавица Кузнецова и петербуржец Климентий Цай, помогавший, по мнению обвинения, устанавливать программное обеспечение на телефон супруги Саликова и скачивать фотографии и переписку интимного толка.

Дело оперативника ФСБ Кирсанова тоже уже в суде — Выборгском гарнизонном. Первое заседание назначено на 5 августа.