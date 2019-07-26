«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидку 70 тысяч рублей за продажу старой квартиры при покупке новой

Setl City

Компания объявила о новом удобном предложении для покупателей, которые хотят продать старую недвижимость и приобрести квартиру в новом современном доме комфорт-класса.

Все клиенты, которые продали вторичное жилье через агентство «Петербургская Недвижимость», получают сертификат на скидку 70 тысяч рублей*. Предложение действует в течение 4 месяцев после продажи и распространяется на проекты комфорт-класса от Setl Group — это более 10 жилых комплексов в Выборгском, Московском, Василеостровском, Приморском, Красносельском, Невском, Кронштадском и Всеволожском районах.

Предложение будет удобно покупателям, которые хотят поменять имеющуюся квартиру на более новую, комфортную или просторную, а также планируют переехать в другой район Петербурга. В домах Setl Group представлены планировки от студий до семейных многокомнатных квартир: подходящий вариант сможет найти каждый клиент. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой в цвете «Ваниль» или «Шоколад», поэтому покупатели смогут переехать быстро и без хлопот.

Брокер «Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный продавец жилых комплексов Setl Group. В общей сложности компания работает с 40 застройщиками, благодаря чему предлагает покупателям большой выбор квартир в новостройках.

Агентство «Петербургская Недвижимость» занимается продажей жилья на вторичном рынке.

*Сроки предложения: с 26.07.2019г. по 26.07.2020г. Сертификат действует в течение 4 месяцев после продажи и распространяется на проекты комфорт-класса от Setl Group. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться по тел. 33-55555.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»