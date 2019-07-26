А ты готов к параду? Лучшие смотровые площадки Петербурга в День ВМФ

Смотреть Главный военно-морской парад по телевизору — неспортивно. Ежегодно последнее воскресенье июля горожане и туристы оккупируют набережные Петербурга. «Фонтанка» подсказывает места, где открывается наилучший обзор самой зрелищной части Дня ВМФ.

Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Петербургский военно-морской парад называется главным третий год. Таковым его делает присутствие верховного главнокомандующего Владимира Путина. У него будет лучшая смотровая площадка. Но, чтобы увидеть все, смотреть на экран придется даже президенту. На Сенатской площади установлены телевизионные панели, 28 июля вместе с Путиным наблюдать за действом на Неве смогут только обладатели именных пригласительных. Но простые смертные в этом году не обижены. Для них аналогичные экраны приготовлены на Дворцовой площади.

Для тех, кто верит только собственным глазам, рассказываем ключевые точки, откуда парад виден лучше всего. Занимать места нужно как можно раньше, учитывая перекрытие дорожных магистралей. А с 10.30 до 12:15 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты.

Стихийных смотровых площадок не так много, и у каждой есть нюансы. Самый красивый и наиболее полный вид откроется у тех, кто сможет попасть на небольшой «балкончик» у Дворцового моста. В 10.30 мост будет разведен, и на него никого не пустят, но на самом углу с Университетской набережной есть небольшое пространство, откуда откроется вид и на Сенатскую площадь, и на стоящие на Неве корабли.

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Также удобный угол обзора обещает быть у тех, кто попадет на причал со львами на другом берегу. Мимо них пройдут корабли во время парада, над ними пролетят самолеты. Только вот на Сенатскую площадь уже будет не посмотреть. Есть, однако, вероятность, что вход на эту популярную площадку будет закрыт – до конца неясно, где будет начинаться «красная» зона только для тех, кто по спецприглашениям и пропускам.

Университетская набережная идеальна для наблюдения за праздником, однако приходить тоже стоит заранее и встать так, чтобы вид не загораживали фрегат «Адмирал флота Устинов» или корвет «Гремящий», логичнее держаться Благовещенского моста — там подлодка «Кронштадт», она обзора не закрывает.

Спуск у Румянцевского сада хорош всем: перед ним нет кораблей, вид отличный, сам спуск широкий. Вызывает опасение только одно – на краю нет ограждений, так что первым рядам стоит быть аккуратными. Более того, зрители могут удобно расположиться и на «балконе» самой набережной.

На Дворцовой набережной – лучшая точка для просмотра «активной» части парада, когда корабли будут двигаться по Неве, а также пролета авиации и салюта – залпы планируются с пляжа Петропавловской крепости. Через створки разведенного Дворцового моста можно будет наблюдать корабли у Университетской набережной. Отсутствие обзора на Сенатскую площадь компенсирует экран, установленный на стрелке Заячьего острова. Кроме того, самолеты будут эффектно появляться из-за здания Биржи.

Последняя точка в нашем обзоре – набережная Лейтенанта Шмидта. Там можно в деталях рассмотреть всю колонну, которая пройдет парадным строем вдоль Невы. Участников парада можно посмотреть в нашем материале «Каким кораблям улыбался министр Шойгу». График ограничений дорожного движения смотрите в публикации «Набережные, Невский, мосты – что и когда будут перекрывать из-за военно-морского парада».

«Фонтанка» будет вести текстовую трансляцию военно-морского парада, в ней мы расскажем не только о кораблях-участниках, но и поделимся подробностями того, что будет происходить на Сенатской площади.

Юлия Никитина, "Фонтанка.ру"