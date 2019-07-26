Теннисистке Кузнецовой сделали визу, но теперь с ней не могут связаться

Посольство США в России призвало петербургскую теннисистку Светлану Кузнецову связаться с дипмиссией. Как написал в твиттере пресс-секретарь американской дипмиссии Андреа Калан, виза спортсменки готова.

«Мы видели сообщения СМИ о ситуации с теннисисткой Светланой Кузнецовой и ее визовыми проблемами. Мы связались с ней напрямую, чтобы убедиться, что она может направиться (в США) для участия в соревнованиях, но не получили ответа. Светлана, если вы читаете это сообщение, позвоните нам, ваша виза вас ждет», – заявили в посольстве.

Накануне российская теннисистка заявила о снятии с турнира Citi Open, который стартует на выходных в столице Америки. Кузнецова ранее говорила, что ждет получения визы с февраля. Также было непонятно, сможет ли россиянка принять участие в августовском турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате США.

В связи с этим российское посольство в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США.