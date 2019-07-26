«Животные никому ничего не должны». Медведицу в петербургском зоопарке соблазнили на купание едой, администрация зверинца пророчит проблемы со здоровьем

Звери в петербургском зоопарке могут повторить судьбу умершей от переедания пензенской пони, если посетители не перестанут кидаться в них съестным. Посетители все равно требуют зрелищ.

К посетителям Ленинградского зоопарка администрация учреждения обратилась 26 июля в соцсетях. Поводом стал эпизод с белой медведицей Хаарчааной. Зверь после купания грелся на солнце и обратно в воду не спешил. Наблюдавшие за ней посетители с детьми утомились ждать следующего заплыва и решили процессу поспособствовать. Девушка бросила в бассейн стаканчик мороженого, на что Хаарчаана отреагировала ожидаемым прыжком. На замечание администрации, следует из поста в группе зоопарка, разгневанные мамы использовали контраргументы: «Дети целый час стояли на солнце и ждали, пока медведица прыгнет, а она не хотела!..»; «Почему мы должны столько ждать, пока она начнет купаться?..»; «Медведи ведь едят снег, почему ей нельзя мороженое?..»

На это в зверинце отмечают, что он создан для наблюдения за повадками, внешним видом и общением с сородичами различных представителей фауны. «Но животные ничего никому не должны, они могут не обращать на вас внимания, прилечь отдохнуть или спрятаться в домик, если устанут. Мы убедительно просим не подвергать зверей стрессу, несмотря на то, как сильно вы хотите познакомиться с ними "поближе"», – напоминают в зоопарке.

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Рассказали там и о тщательно продуманном рационе обитателей зоопарка и предупредили, что если позволять всем посетителям кормить медведей мороженым, у зверей будет заворот кишок.

Подобное уже привело к трагедии — несколько дней назад в пензенском зоопарке умерла пони. Жеребенок, родившийся в апреле, скончался именно из-за проблем с кишечником. В администрации зверинца утверждают, что ее закормили посетители.

«Иногда питомцы могут манипулировать посетителями, выпрашивая еду. Но не стоит забывать, что они, так же как и ваши дети, которые стаскивают очередную сладость со стола, не подозревают о последствиях переедания. Родитель не допустит, чтобы его ребенок ел себе во вред. Мы заботимся о животных, как о наших детях, и стараемся их защитить», – объяснили в зоопарке.