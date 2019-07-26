Двое братьев забили кочергой собутыльников до смерти за то, что те — бывшие милиционеры

В Верховный суд Удмуртии направлено дело двоих братьев, которые забили до смерти двух бывших милиционеров. Об этом 26 июля сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, братья вместе с двумя знакомыми распивали алкоголь в деревне Можвай.

«Двое из них — родные братья, ранее судимые за совершение преступлений, двое других – бывшие сотрудники милиции. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого братья нанесли двоим другим участникам попойки множественные удары руками и ногами, а также кочергой по голове и телу, а также одному потерпевшему ножом в область шеи», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Оба экс-милиционера умерли на месте. Их тела нашли только через несколько дней, все это время братья прятались в подполе у матери в соседней деревне. Однако позже их все-таки нашли и задержали. Уголовное дело возбуждено по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору).