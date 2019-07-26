Зима еще близко. Водоканал принес в Смольный прошлогодний снег

Городские предприятия подают иски к Смольному на десятки миллионов за избыток снега прошедшей зимой. Суд уже напоминал чиновникам, что заключить контракт мало, надо еще платить.

Фото с сайта vodokanal.spb.ru/пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Пока теплоэнергетики орошают василеостровские просторы в ожидании следующей зимы, Водоканал и дорожники не могут разобраться с прошлой. Чиновники так и не расплатились за авральный вывоз и утилизацию снега, а ведь миллион кубометров, на который Смольный рассчитывал в зимние месяцы 2019-го, упал на город еще до конца января. Три иска ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга» к комитету по благоустройству зарегистрированы на прошлой неделе. В сумме требования предприятия составляют 100 миллионов рублей, однако один из исков — на 30 млн — пока оставлен без движения.

Дождливое лето уже давало повод для спора комблага и Водоканала о том, кто несет ответственность за затопленные дороги. Однако, по данным «Фонтанки», перечисленные иски относятся к зимним расчетам: ГУП «Водоканал» намерен добиться оплаты сверхнормативной работы своих снегоплавилок.

Зима 2018/19 года надолго вошла в хозяйственную и политическую историю города — не только за счет появления мема «лопата Беглова». Краткое изложение (мало ли кто забыл или соскучился в летнюю жару) можно почитать в материале «Фонтанки», но если коротко – Петербург оказался совершенно не готов к мощным снегопадам. Смольный отчитывался о рекордных объемах, синоптики возражали, но факт остается фактом: техники не хватало, как не хватало и мощностей снегоплавильных пунктов Водоканала. Мобильные установки, некогда закупленные Смольным, не задействовали, а из-за очередей на стационарные (ССП) пришлось открывать дополнительные площадки для временного складирования снега, где постепенно вырастали смерзшиеся курганы.

В самом предприятии не настроены вдаваться в подробности разбирательств с комитетом. «ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не комментирует судебные дела до вступления решений по ним в законную силу, – сообщили в пресс-службе. – Любое обсуждение может негативно повлиять на объективность рассмотрения дела, оказывая негативное общественное или политическое давление на участников процесса и судей». «Фонтанка» выступает только за позитивное давление, поэтому обратилась к комблагу, но и там деталей не добавили.

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Водоканалу не впервой судиться с комитетом за снег. К примеру, в 2017 году арбитраж вынес решение по иску предприятия к центру комплексного благоустройства («подведу» комитета). Тогда ГУП пытался взыскать по контрактам 2014 и 2015 годов порядка 130 млн рублей с самого казенного учреждения, а в случае нехватки у него денег – субсидиарно с города в лице комблага. В тот раз суд встал на сторону Водоканала, но и ситуация была другой: стоимость фактически оказанных услуг не превышала цифры в контрактах и в бюджете, а задолженность образовалась из-за позиции комитета финансов. Снег прошлой зимы в контракты не умещается.

«Общий объем переработанного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» снега за зимний сезон 2018/19 года составил 3,317 млн кубометров снега, – говорят в Водоканале. – Объем фактически привезенного снега превысил контрактные лимиты на 729,05 тысячи кубометров». Арифметика городского подряда — штука лукавая; если смотреть на тексты контрактов, то превышение кажется еще большим. Водоканал в 2018 году заключили с ЦКБ годовой договор на 145 млн, но в конце ноября финансирование было выбрано, контракт расторгнут. После этого появилиось еще два контракта — на 77 млн (декабрь 2018 года) и на 131 млн рублей (основная часть зимы в 2019 году).

Цена складывается из переменной и постоянной составляющих. По первому контракту за кубометр расплавленного снега платится 39,9 рубля, по второму – 41,54 рубля: здесь расчеты по фактически привезенному. Но есть и эксплуатационные расходы — на то, чтобы поддерживать готовность Водоканала загрузить снегоплавилки. Здесь подход менялся: сперва ориентировались на тариф в 60 тысяч рублей в сутки за любой пункт. Потом ввели дифференциацию, и расходы стали считать из 10,32 рубля за кубометр: это число надо перемножить с суточной производительностью снегоплавилен и снегоприемных пунктов и предположительным количеством снежных дней. Полученная сумма полагается Водоканалу за то, что он в принципе может принимать грузовики.

В бесснежную зиму от такой методики выигрывает скорее предприятие — ему гарантирована выручка даже в отсутствие осадков. Однако в этот раз все сложилось иначе. Всего в списке 18 адресов, производительность которых колеблется от 3,5 тысячи до 7 тысяч кубометров в сутки, в общей сложности выходит 101,5 тысячи. Второй, основной контракт заключался на срок с января по июль, но в расчетах говорится, что снегоплавилки понадобятся лишь в течение двух месяцев — 64 дней. То есть, например, в 2019-м Водоканалу причиталось 67 млн рублей — только в качестве эксплуатационных компенсаций. Остальные — это погодные ожидания чиновников. В комблаге уточнили, что при расчете ориентируются на среднее арифметическое количество осадков за 3 года. «Планируемый объем снежных масс с 12 марта по 31 декабря 2018 года», указанный в декабрьском контракте, — 272 тысячи кубов. С начала года ждали еще миллион.

Зима показала, что бывает, если укладывать климат в подобные формулы. Все поломалось еще в декабре, а в первую неделю года четверть контрактного объема на 2019-й была исчерпана; всего только за январь вывезли 1,65 млн кубов (более 2 млн с начала сезона). Темпы не падали, 18 февраля была достигнута планка в 3 млн за весь сезон, 11 марта — сообщали о 3,7 млн, пункты продолжали работать.

Решать вопрос на ходу по закону можно только до определенного момента, 10-процентного. «Расчеты по контрактам от декабря 2018 года с комитетом по благоустройству были проведены в рабочем режиме в установленные сроки, – говорит Водоканал. – В рамках 44-ФЗ комитет оплатил 10% от суммы контракта (от декабря 2018 года) сверх лимита». Для того чтобы по этой схеме оплатить 730 тысяч кубов, контракты надо было бы заключать на 7 млн кубометров, и после такой зимы Петербург пришлось бы закрывать на просушку. Так что остальное придется отбивать в суде.

В суды идут и дорожные предприятия, которые снег вывозили. «Автопарк № 7 Спецтранс» требует 12 млн рублей, ГУДП «Путь» – 20 с лишним миллионов, ОАО «Коломяжское» – 50 млн, «Курортное» – 9 млн. В июне свой чемодан претензий принес и тяжеловес — ГУДП «Центр». Иск на 140 млн пока без движения, а вот на 47 млн принят. «В зимние месяцы количество вывезенного дорожниками снега превысило объем, предусмотренный государственными контрактами, – прокомментировал комблаг. – Объемы сверх лимита не были оплачены. Комитет не отрицал необходимости выполнения указанных работ, но не имел правовых оснований оплатить их. Аналогичная ситуация по Водоканалу».

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У дорожников в этом году уже есть позитивный опыт — правда, касается он пока лишь декабря. В частности, тот же «Автопарк № 7 Спецтранс» судился с комитетом. В решении арбитража сообщается, что прошлой весной снега нападало больше, чем закладывали в контракт, и даже 10-процентное допсоглашение не покрывало траты компании. В ответ на претензии подрядчика комитет сообщил, что оплата сверх лимита будет происходить только в судебном порядке. Случай представился уже в декабре 2018-го, когда автопарку пришлось вывезти «лишних» 20 тысяч кубометров на 2,8 млн рублей. Комитет в духе рыночных отношений согласился со всеми цифрами, но платить отказался: «Превышенные объемы работ, выполненные подрядчиком, но не установленные контрактом, заказчиком не принимаются и не оплачиваются».

Так что пришлось напомнить чиновникам, что их работа не заканчивается подписанием договора. «Обеспечение ответчиком надлежащего содержания дорог не ограничивается только фактом заключения им государственного контракта с соответствующими специализированными организациями, а предполагает также обеспечение необходимого и достаточного финансирования контракта, - открыл суд глаза неосведомленным. - В связи с тем, что в 2018 году произошло сверхнормативное выпадение снежных осадков, финансирование ответчиком работ, подлежавших выполнению истцом по заключенному с ним контракту, оказалось недостаточным».

Если в новых решениях суда будут аналогичные формулировки, придется опять править бюджет — даром что город, по сути, платит городу. Оплата по исполнительным листам идет обычно по тем же статьям бюджета, о которых идет речь в контрактах, а если нет возможности — деньги перекидывают с других направлений. В данном случае чиновники рассчитывают на скорый суд. «Эти разбирательства состоятся в ближайшее время, – говорит глава комфина Алексей Корабельников. – И у нас появится возможность в связи с корректировкой бюджета либо на текущий год, либо на следующий соответствующие компенсации предусмотреть — если суд примет такое решение». Если верить трехлетнему бюджету, то увеличивать расходы на «прием и утилизацию» снежных масс город собирается незначительно: со 131 млн в 2019-м до 136 млн — в следующем.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»