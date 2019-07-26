Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Документ 26 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

«Не вправе уступать право (требование) просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности» , – сообщается в документе.

Закон, по мнению его авторов, направлен на «конкретизацию гарантии защиты прав граждан» от коллекторов.

Нововведения предусматривают передачу просроченной задолженности по ЖКХ профессиональным участникам ранка — таким, как управляющие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Должников необходимо уведомлять в течение 10 дней в письменной форме. Долги теперь нельзя перераспределять между другими собственниками дома.