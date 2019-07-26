Россияне экономят на ночёвках в Финляндии, предпочитая однократные поездки

Российские туристы в первом полугодии 2019-го останавливались в отелях Суоми в сравнении с январём – июнем 2018-го на 4% реже – число ночёвок сократилось до 409 тысяч. Об этом сообщает 26 июля Статистический центр Финляндии.

Россияне по итогам шести месяцев остаются самой большой группой иностранцев в гостиницах Суоми, следом идут граждане Германии (318 тыс. ночей) и Великобритании (238 тыс.), однако в статистике за июнь граждане РФ лишь третьи после немцев и шведов.

Наиболее быстро растёт турпоток в Финляндию из США и Китая (+20% и +21% соответственно). В июне самыми популярными у иностранцев были столичный регион и Лапландия.

Петербуржцы и жители Ленобласти предпочитают однодневные поездки – это подтверждает тот факт, что на фоне сокращения количества ночёвок трафик на границе растёт. Как сообщалось ранее, в первом полугодии было зафиксировано 4,4 млн пересечений, что на 3% больше, чем в январе – июне 2018-го.

Зачастую однократные визиты в Суоми совершают, чтобы откатать визу, ведь финский шенген петербуржцам оформить проще всего. Cпрос на него в июле вырос на 39%.