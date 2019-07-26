Группа «Эталон» отмечена наградами за победу в конкурсах профмастерства

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

25 июля 2019 года в Великокняжеской гостиной Дворца труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов профессионального мастерства, приуроченная к празднованию Дня строителя в 2019 году.

Мероприятие было организовано Ассоциацией «Национальное объединение строителей» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

В рамках церемонии награждения руководство и сотрудники Группы «Эталон» получили сразу три диплома. Оргкомитет Национального конкурса «Строймастер» по Санкт-Петербургу объявил благодарность генеральному директору Группы «Эталон» Геннадию Щербине за личный вклад в повышение престижа рабочих профессий. В конкурсной номинации «Лучшая строительная площадка» победителем, награжденным дипломом I степени, стала строительная площадка жилого комплекса «Дом на Блюхера», а в номинации «Лучший специалист по технике безопасности» Гран-При получил Андрей Роганков, специалист по охране труда компании «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон»).

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

«Специалисты нашей Компании регулярно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. Приятно, что их квалификация и профессионализм получают высокую оценку членов жюри. В Группе «Эталон» мы уделяем большое внимание популяризации рабочих профессий и подготовке кадров. На наших объектах каждое лето работают студенческие стройотряды, перенимают опыт коллег, построивших не один десяток домов. Мы весьма тесно взаимодействуем с профильными ВУЗами, есть даже кафедра СПбГАСУ на базе Группы «Эталон» – «Управление проектами в строительстве», – отметил Геннадий Щербина, генеральный директор Группы «Эталон».

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/