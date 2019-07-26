Патрульные на автомобиле ловили рысака, сбежавшего с ипподрома в Одессе

Одесситы утром 26 июля наблюдали стремительно несущегося по городским улицам коня. Пешеходы от удивления даже замирали на полпути. Поймали беглое животное патрульные.

«Сегодня около 6 утра Фонтанскую дорогу огласили лошадиное ржание и стук самого настоящего галопа», – сообщает КУ «Центр-077». Бегавшего по проезжей части и трамвайным путям коня засняли камеры видеонаблюдения. Запись Центр опубликовал на своем канале в YouTube.

Животное, создававшее аварийную ситуацию на дорогах, заметили полицейские. Они стали преследовать коня на патрульном автомобиле, стараясь не напугать и не допустить ДТП. Наконец, когда животное удалось нагнать, сотрудник Патрульной полиции Одесской области схватил коня под уздцы и остановил.

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В итоге рысака вернули владельцам. По информации украинских СМИ, он сбежал с ипподрома во время утренней тренировки.

Видео: Гали Ткач/Youtube