Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+28°C
/ Завтра: +29
$ 63.13р
70.31р
17:14 26.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
26.07.2019 16:32
Печать

Суд в Петербурге «лишил гражданства» семерых подданных королевства ASPI, а почетного консула отправил лечиться

Практически разрывом дипломатических отношений в Петербурге завершился суд над Валерием Сухановым, который считает себя представителем в России короля Вальстара Первого. Паспорта подданных велено уничтожить, а консула – вылечить. 

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Куйбышевский районный суд 26 июля пришел к выводу о невменяемости подсудимого, которого уличили в мошенничестве и фиктивной постановке на учет иностранцев. Суханов выдумал несуществующую страну, назвал ее ASPI, «назначил» там королем Вальстара, а себя – консулом. Статус он оформил в удостоверение и не стеснялся его показывать, причем, как писала «Фонтанка», даже в судах. В его обязанности как диппредставителя входила выдача новым своим соотечественникам паспортов и водительских удостоверений. 

Дома у него нашли 243 готовых бланка, которые подтвердили бы новое островное гражданство, еще семь он успел оформить. Статус подданного Вальстару стоил недешево – за каждый паспорт Суханов получал чуть больше сорока тысяч рублей. 

Консул, сказано в материалах дела, шесть раз фиктивно поставил на учет граждан королевства по месту пребывания, делал он это «в состоянии невменяемости». Как сообщалось ранее, Суханов регистрировал в своей квартире на Рыбацкой улице нелегалов из стран «с повышенной террористической опасностью». 

Реклама

Задерживали Суханова в марте 2018 года оперативники центра «Э», спустя полтора года суд освободил его от уголовной ответственности и велел амбулаторно лечиться у врача-психиатра. Паспорта королевства будут уничтожены.

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.07.2019 16:49

Группа «Эталон» отмечена наградами за победу в конкурсах профмастерства

25 июля 2019 года в Великокняжеской гостиной Дворца труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов профессионального мастерства, приуроченная к празднованию Дня строителя в 2019 году.
Фото: Андрей Уваров
26.07.2019 16:45

Петербургский Science Fest 2019 пройдет на пяти площадках

17 и 18 августа в Санкт-Петербурге состоится ежегодный научный фестиваль Science Fest (18+), где ученые и художники из Италии, Франции, Голландии, Германии и России будут обмениваться знаниями и проводить яркие перфомансы.
ГК «КВС»
26.07.2019 16:21

«КВС-Безопасность» - два года работаем для людей

23 июля охранное предприятие «КВС-Безопасность» отметило день рождения. Более 11 000 семей знают, что могут рассчитывать на помощь и поддержку сотрудников, которые дежурят на объекте.
Фото: Юрий Смирнов
26.07.2019 16:12

Страховая Компания ГАЙДЕ - страховщик фестиваля «Фонтанка SUP»

В IV Международном фестивале SUP-серфинга «Фонтанка-SUP», который состоялся 20 июля 2019 года, компания СК «Гайде» во второй раз выступила официальным Страховщиком фестиваля, обеспечивая страховую защиту всем участникам мероприятия.
Setl Group
26.07.2019 15:53

Трансляцию главного военно-морского парада проведут с мобильных кранов Setl Group

Setl Group окажет «высотную» поддержку праздничным мероприятиям в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
26.07.2019 15:33

Строители «Главстрой Санкт-Петербург» вошли в число лучших в городе

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», получил сразу четыре премии федерального этапа национального конкурса «Строймастер».
pixabay.com
26.07.2019 15:07

ПСК увеличил число банков-партнёров

ЖК комфорт-класса «Славянка» в Пушкинском районе получил аккредитацию АО «Райффайзенбанк». Финансовая организация стала девятым банком-партнёром жилого комплекса и четырнадцатым - для ПСК.
ПСК
26.07.2019 14:50

ПСК вышел на финишную прямую по строительству Like

В апарт-комплексе «Like» у метро «Площадь Мужества» завершается чистовая отделка и благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию намечен на III квартал 2019 года и до полной готовности комплекса остаётся совсем немного.
АО «Строительный трест»
26.07.2019 14:33

«Строительный трест» - победитель IX федеральной бизнес-регаты

Команда объединения «Строительный трест» стала победителем парусной бизнес-регаты, прошедшей 25 июля в акватории Финского залива яхт-клуба «Центральный». Мероприятие было организовано издательством «Человек дела».
«Петербургская Недвижимость»
26.07.2019 12:44

Строители ЖК «Солнечный город» получили награды за профессионализм

Вчера, 25 июля, в петербургском Дворце труда награждали лучших специалистов строительных профессий, организаций и руководителей строительных компаний Санкт-Петербурга. Мероприятие организовало «Национальное объединение строителей» при поддержке правительства города.
ГК «Полис Групп»
26.07.2019 12:29

ГК «Полис Групп» вывела на рынок больший объем предложения в 2019 году

По итогам первого полугодия 2019 года на первичном рынке Санкт-Петербурга и пригородов в продажу вышло 2,1 млн кв. м жилой недвижимости, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит КоммерсантЪ со ссылкой на исследование Knight Frank St. Petersburg.
«Аквилон Инвест»
26.07.2019 11:58

«Аквилон Инвест» открывает новый офис продаж в Санкт-Петербурге

Холдинг «Аквилон Инвест» объявил о переезде петербургского отдела продаж в новый офис. С 28 июля специалисты отдела продаж начнут работать по адресу Московский проспект, 73, корпус 6, в одной минуте ходьбы от станции метро «Фрунзенская».