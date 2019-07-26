Суд в Петербурге «лишил гражданства» семерых подданных королевства ASPI, а почетного консула отправил лечиться

Практически разрывом дипломатических отношений в Петербурге завершился суд над Валерием Сухановым, который считает себя представителем в России короля Вальстара Первого. Паспорта подданных велено уничтожить, а консула – вылечить.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Куйбышевский районный суд 26 июля пришел к выводу о невменяемости подсудимого, которого уличили в мошенничестве и фиктивной постановке на учет иностранцев. Суханов выдумал несуществующую страну, назвал ее ASPI, «назначил» там королем Вальстара, а себя – консулом. Статус он оформил в удостоверение и не стеснялся его показывать, причем, как писала «Фонтанка», даже в судах. В его обязанности как диппредставителя входила выдача новым своим соотечественникам паспортов и водительских удостоверений.

Дома у него нашли 243 готовых бланка, которые подтвердили бы новое островное гражданство, еще семь он успел оформить. Статус подданного Вальстару стоил недешево – за каждый паспорт Суханов получал чуть больше сорока тысяч рублей.

Консул, сказано в материалах дела, шесть раз фиктивно поставил на учет граждан королевства по месту пребывания, делал он это «в состоянии невменяемости». Как сообщалось ранее, Суханов регистрировал в своей квартире на Рыбацкой улице нелегалов из стран «с повышенной террористической опасностью».

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Задерживали Суханова в марте 2018 года оперативники центра «Э», спустя полтора года суд освободил его от уголовной ответственности и велел амбулаторно лечиться у врача-психиатра. Паспорта королевства будут уничтожены.