Девушке придется расстаться с работой диджеем в стрип-клубе из-за сожжения российского флага

Ленинский районный суд Саранска приговорил к шести месяцам ограничения свободы местную жительницу за сожжение российского флага. Об этом 26 июля сообщили в прокуратуре Мордовии.

Имя девушки в ведомстве не называют, однако ранее в местных СМИ писали, что речь идет о 21-летней Софии Кечиной. Ее признали виновной в надругательстве над государственным флагом (ст. 329 УК РФ). Как уточняет Stolica-s.su, «в ближайшие полгода Софии нельзя будет покидать жилище с 22.00 до 06.00 часов, а также выезжать за пределы города без разрешения специализированного органа». Кроме того, ей придется регулярно отмечаться в местном управлении ФСИН.

По данным издания, девушка ранее работала диджеем в стриптиз-клубе. После приговора суда с работой придется расстаться — ведь по ночам Кечиной запрещено покидать дом.

Напомним, девушка бросила российский флаг в огонь и выложила видеозапись сожжения в Интернет в начале года. Тогда же было возбуждено уголовное дело. При этом сама Кечина уверяла, что это был не официальный флаг, а всего лишь сувенир, который госсимволом не является.