«КВС-Безопасность» - два года работаем для людей

ГК «КВС»

23 июля охранное предприятие «КВС-Безопасность» отметило день рождения. Более 11 000 семей знают, что могут рассчитывать на помощь и поддержку сотрудников, которые дежурят на объекте.

Поздравить сотрудников с их праздником приехали заместитель генерального директора по развитию ГК «КВС» Юрий Единач, заместитель генерального директора УК «КВС-Сервис» Евгений Перминов. Поблагодарил всех присутствующих за хорошую работу генеральный директор «КВС-Безопасность» Владимир Крецу. Юрий Единач лично отметил профессионализм Катиба Муталибовича, который работает с самого основания «КВС-Безопасность», наградил его грамотой и вручил памятный подарок.

В «КВС-Безопасность» работают профессиональные сотрудники, имеющие лицензию и специальную подготовку. Квалификация сотрудников позволяет обеспечить безопасность жизни и здоровья жителей, сохранность общедомового имущества и оперативное реагирование охранных бригад на экстремальные ситуации.

«КВС-Безопасность» охраняет покой жителей комплексов «Ясно.Янино» и микрогород «Новое Сертолово». Также сотрудники приступили к новому обучению по оказанию первой медицинской помощи.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)