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26.07.2019 16:28
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Проект планировки территории под метро до Кудрово подготовят к октябрю 2020 года

ЗАО «Институт Трансэкопроект» выполнит проект планировки территории для размещения линейного объекта: «Строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово». Подрядчик возьмет на себя петербургскую часть. 

Об итогах аукциона, объявленного ранее КРТИ, сообщает 26 июля сайт Смольного. На конкурс была подана лишь одна заявка, стоимость контракта — 11,5 млн рублей. В рамках него подрядчик должен подготовить проект планировки территории проекта межевания, в частности определить границы красных линий и зоны размещения объектов участка Лахтинско-Правобережной линии от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово». Уточняется, что речь идет о той территории, которая находится в пределах административной границы Санкт-Петербурга, Ленобласть свою часть выполнит сама. Срок завершения работ – 30 сентября 2020 года. 

Напомним, открыть участок оранжевой линии до станции «Кудрово» предполагается в 2025 году, с ним построят и электродепо «Правобережное». Планируется, что у станции может быть два вестибюля — по одному на регион.

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