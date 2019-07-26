Volkswagen Touareg ополовинил поломавшийся на КАД Chevrolet Cruze

Наезд на стоящий автомобиль – довольно типичная ситуация на кольцевой автодороге Петербурга. Как правило, заканчиваются такие аварии довольно трагично, но в этот раз удача улыбнулась.

О произошедшем рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из участников ДТП Александр. По его словам, автомобиль Chevrolet Cruze остановился на 134-м километре внешнего кольца КАД из-за технической неисправности: «Движение было невозможно». Две минуты спустя, пока выставляли знак аварийной остановки, оставив машину с включенной «аварийкой», в «Шевроле» сзади влетел Volkswagen Touareg.

«Все в промежутке 2 – 3 минут произошло, знак из багажника достали, шли ставить, только отошли – и тут «Туарег». Благо нас меж машин не оказалось», – добавляет Александр.

По его словам, «Фольксваген» ехал со скоростью 110 км/ч. «Водитель "Туарега" сам сказал», – уточняет он. От удара «Шевроле» буквально разворотило заднюю часть, вдавив ее до передних сидений.

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Чудом никто серьезно не пострадал. «Водитель «Туарега» отделался ссадинами и шоком», – пишет Александр и просит помощи очевидцев с видеорегистраторами.

Похожее ДТП произошло на КАД и накануне днем. Фургон Ford Transit въехал в стоявший Great Wall, после чего столкнулся с Nissan Almera. В «Ниссане» пострадали водитель и пассажирка, женщину увозили вертолетом.

Днем 19 июля груженый мусоровоз врезался в стоявший у края проезжей части SsangYong, впечатав его в отбойник. В больницу доставили трех женщин: водителя и пассажирок легковушки.