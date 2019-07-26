России разрешили участвовать на Олимпиаде-2020 в Токио под своим флагом

Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Как сообщает 26 июля пресс-служба ОКР, документ пришел из Международного олимпийского комитета и подписан его президентом Томасом Бахом.

Это означает, что, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, Россия сможет сформировать полноценную сборную, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

Это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и ещё может увеличиться.