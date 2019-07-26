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Итоги недели с Андреем Константиновым
26.07.2019 17:20
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Пострадавшие в Иркутской области приглашены на парад ВМФ. Борис Джонсон - премьер-министр Великобритании. Российский танкер. Польша не пригласила Россию.

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области приглашены на парад в День ВМФ. В Хабаровске сгорел детский палаточный лагерь. Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. СБУ освободило экипаж российского танкера. Польша пригласила на годовщину начала Второй Мировой войны Германию и не пригласила Россию.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

 

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