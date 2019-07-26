Трансляцию главного военно-морского парада проведут с мобильных кранов Setl Group

Setl Group

Setl Group окажет «высотную» поддержку праздничным мероприятиям в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Холдинг предоставил два мобильных крана, которые установили на противоположных берегах Невы, неподалеку от Университетской наб. и Сенатской пристани. С помощью кранов будет вестись видеосъемка и прямая трансляция главного военно-морского парада России, которую 28 июля увидит вся страна.

Два мобильных подъемных крана Liebherr с вылетом стрелы 70 метров установлены на Галерной улице и в Таможенном переулке. На кранах закреплен роботизированный съемочный комплекс – тросы, по которым перемещается каретка с видеокамерой, натянуты прямо над Невой. Благодаря выбранным точкам расположения кранов зрители увидят потрясающую панораму Невы и центра города, праздничный проход судов и воздушную часть парада: камера будет двигаться над Медным всадником и акваторией реки на высоте не менее 40 метров.

Setl Group

В параде, который обещает стать одним из красивейших мероприятий года, примут участие 10 парадных расчетов, более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 41 воздушное судно.

Возглавит парадный строй кораблей первый российский линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи. Вслед за ним по Неве пройдут новейшие корабли флота – фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», малые ракетные корабли. В воздушной части парада будут участвовать современные самолеты-амфибии и истребители последнего поколения.

Справка о холдинге Setl Group