Полсотни школьников устроили нападение на полицейский участок в Германии для спасения друга

Выпускной вечер 25 июля в небольшом немецком городе Штарнберг закончился вызовом полиции для того, чтобы успокоить выпившего школьника. После того как его забрали участок, друзья задержанного отправились в отделение, чтобы спасти товарища.

«15-летний подросток неоднократно отказался выполнить требования полиции, поэтому его поместили под стражу в полицейский участок. Как только офицеры прибыли в отделение, толпа из 50 человек, которая состояла из молодых людей и участников выпускного вечера, попыталась проникнуть в участок, чтобы освободить подростка. Толпа начала кидать бутылки в окна, пыталась сломать входную дверь и снести полицейский знак у входа», – говорится 26 июля в сообщении полиции Баварии.

Полицейские вызвали подкрепление, чтобы справиться с подростками. Трое самых активных демонстраторов присоединились к задержанному школьнику.

Как пишут местные СМИ, гимназия Штарнберга извинилась за поведение своих учеников.