Третий российский пловец за день выиграл золото на чемпионате мира. На этот раз с мировым рекордом
Российский пловец Антон Чупков 26 июля завоевал золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 метров брассом. Попутно 22-летний спортсмен установил мировой рекорд.
Результат Чупкова — 2.06,12. Прежнее рекордное достижение принадлежало японцу Иппею Ватанабе и австралийцу Мэттью Уилсону (2.06,67).
Серебро досталось австралийцу Мэттью Уилсону (+0,56), а бронза – японцу Иппею Ватанабе (+0,61).
Ранее золотые медали завоевали россияне Юлия Ефимова и Евгений Рылов.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (12-8-4), на третьем — США (7-9-9).