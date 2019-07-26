Строители «Главстрой Санкт-Петербург» вошли в число лучших в городе

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», получил сразу четыре премии федерального этапа национального конкурса «Строймастер».

Помимо профессиональных наград, которых были удостоены сотрудники компании, жилой комплекс «Северная долина» был еще раз отмечен в номинации «Лучшая строительная площадка», а генеральный директор компании Александр Лелин получил благодарственное письмо за личный вклад в развитие строительного сектора.

Во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей федерального этапа национального конкурса «Строймастер» и профессиональных соревнований. Специалисты «Главстрой Санкт-Петербург» были удостоены наград в номинации «Лучший организатор строительного производства»: Иван Молев отмечен дипломом второй степени, Виктор Мусихин — дипломом третьей степени. Роман Анферов, начальник отдела охраны труда компании, в свою очередь, получил диплом первой степени в номинации «Лучший специалист по технике безопасности». Жилой комплекс «Северная долина» по итогам минувшего года награжден дипломом первой степени как «Лучшая строительная площадка».

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

Координатор Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу Александр Вахмистров вручил генеральному директору «Главстрой Санкт-Петербург» Александру Лелину благодарственное письмо от организаторов конкурса за личный вклад в повышение престижа рабочих профессий, квалификации и подготовки рабочих кадров.

Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» проводится ежегодно по инициативе Национального объединения строителей и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Мероприятие направлено на оказание содействия повышению квалификации и конкурентоспособности рабочих в сфере строительства, формирование позитивного общественного мнения в отношении рабочих профессий. Лауреатов определяет компетентное жюри.

Напомним, «Главстрой Санкт-Петербург» становился победителем конкурса «Строймастер» в 2017 и 2018 годах. Жилой комплекс «Северная долина» был дважды отмечен дипломом I степени в номинации «Лучшая строительная площадка». В рамках конкурса «Лидер строительного качества — 2018» жилой комплекс «Юнтолово» получил диплом первой степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства», школа № 482 награждена дипломом первой степени в номинации «Лучший объект социального назначения».

Системный подход к управлению кадровой политикой и производством позволяет «Главстрой Санкт-Петербург» входить в четверку крупнейших компаний региона по объемам ввода жилья в эксплуатацию, согласно данным портала «Единый реестр застройщиков». Одновременно девелопер развивает социальную, коммерческую и дорожную инфраструктуру новых районов. В текущем году в проектах «Главстрой Санкт-Петербург» сданы в эксплуатацию три жилых корпуса площадью 74,8 тыс. кв. м, два новых детских сада и школа, которые готовятся к открытию.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.