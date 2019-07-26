Жителя Тольятти на год отправили в колонию за твит в поддержку подорвавшегося в архангельском УФСБ

Приволжский окружной военный суд 26 июля рассмотрел дело по статье о призывах к терроризму, которое было возбуждено в отношении 23-летнего тольяттинца Александра Довыденкова. За твит молодой человек получил год колонии.

О приговоре «Фонтанке» сообщил адвокат Довыденкова Владимир Красиков, молодой человек будет отбывать наказание в колонии общего режима. Дело слушали в особом порядке, тольяттинец признал вину.

Твит, который послужил поводом для возбуждения уголовного дела, был размещен на странице с вымышленным ником. Сейчас он недоступен для просмотра, однако речь в нем шла об оправдании мотивов самоподрыва 17-летнего студента техникума в приемной архангельского УФСБ осенью прошлого года. Довыденков в тот же день, когда был размещен пост, написал, что его аккаунт заполонили «патриоты»: авторы микроблога, чьи страницы состоят из ретвитов «кого угодно».

Задержали молодого человека только спустя несколько месяцев, 28 февраля 2019 года. Со второго марта он находился под домашним арестом.

Это не первый случай, когда комментаторы действий подорвавшегося студента попадают под уголовные статьи. Калининградец Вячеслав Лукичев был приговорен к штрафу в триста тысяч рублей, Елена Муранова из Медвежьегорска попала в список террористов и осталась без средств к существованию.