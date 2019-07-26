Российские пловцы друг за другом выиграли две золотые медали на ЧМ-2019

Российские пловцы 26 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) выиграли первые золотые медали.

Первой порадовала Юлия Ефимова, победившая на дистанции 200 метров брассом. Серебряным призером стала южноафриканка Татьяна Шенмакер. Третий результат продемонстрировала представительница Канады Сидни Пикрем.

Отметим, что главная конкурентка Ефимовой, американка Лилли Кинг, была дисквалифицирована на отборочном этапе за неправильное выполнение поворота. Кинг трижды побеждала Ефимову на крупных соревнованиях: на Олимпиаде-2016, чемпионате мира-2017 и чемпионате мира-2019.

Вторую золотую медаль в плавании на ЧМ-2019 России принес Евгений Рылов на дистанции 200 метров на спине. Серебряным призером стал американец Райан Мерфи. Бронза досталась представителю Великобритании Люку Гринбанку.

В медальном зачете чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (11-8-4), на третьем — США (7-9-9).