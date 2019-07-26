В убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой подозревают любителя вольной жизни. Он извинился и пошёл под арест

Московский суд Петербурга заключил под стражу Даврона Мухамедова по подозрению в грабеже и убийстве гей-активистки Елены Григорьевой. Подозреваемый предпочёл свободу алкоголю, но обещанием социализироваться не убедил.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», днём 26 июля судья Роман Альский рассмотрел ходатайство следствия об аресте Мухамедова на два месяца. Его задержали накануне и почти за два дня обвинение предъявить не успели.

С мерой пресечения также пришлось подождать.

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Материалы на Мухамедова доставили в час после полудня, но график судьи Альского и без того был загружен – следователя поставили в очередь.

Адвокат Морозова воспользовалась заминкой для знакомства с делом. Мухамедов томился на жаре больше двух с половиной часов. По версии следствия, поздний вечер 21 июля он коротал на Пулковской улице в компании живущей неподалёку Елены Григорьевой и спиртного, общение накалилось, мужчина набросился на знакомую с ножом. Удары пришлись в спину и голову, криминалисты насчитали восемь ранений. Через полдня тело Григорьевой в кустах обнаружил прохожий. Связи преступления с активной защитой слабых и обиженных следствие не нашло, считается, что убийцей двигал бытовой мотив. Оружие до сих пор остаётся ненайденным. Это стало одним из аргументов в пользу заключения под стражу. По словам следователя, есть вероятность, что подозреваемый продолжит преступную деятельность. Мухамедову также вменяют ограбление, которое произошло накануне расправы с Григорьевой. Бездомный заявил, что у него отобрали 160 рублей и пачку сигарет. Обидчика опасается, поскольку тот знает места его обитания.

Даврону Мухамедову 37 лет, родился в Киргизии, в Петербурге зарегистрирован на Тельмана, но живёт на улице. Судя по страницам, зарегистрированным на его имя, человек семейный. СК ранее добавлял к характеристике судимость.

«Извините, больше не повторится, пить больше не буду, буду работать. Понял уже, куда попал», – признал на заседании Мухамедов, тревожно сжимая руки с почерневшими ногтями.

Перспектива перебраться под казённую крышу его не впечатлила, но суд согласился со следствием и с учётом тяжести преступлений определил фигуранта в СИЗО до 21 сентября. Слова адвоката о том, что достаточных доказательств убийства у следствия нет, не помогли.