Финляндия устраивает национальный День сауны: свои парные для всех желающих откроют даже пограничники и полицейские
Harri Tarvainen, Visit Finland
В Финляндии 27 июля впервые устроят всеобщий День сауны. Идея пошла от Дня сауны в Хельсинки: в рамках этой частной инициативы уже на протяжении четырех лет два раза в год различные городские бани открывают двери для посетителей.
Событие 27 июля является частью национальной кампании, цель которой – включение финской сауны в список наследия ЮНЕСКО. В масштабном мероприятии участвуют более 900 общественных и частных парных в разных уголках Суоми. Даже пограничники Лапландии и Кайнуу откроют в общей сложности шесть саун – ранее у общественности доступа в них не было. Так, желающих зовут попариться в пограничный пункт Райя-Йоосеппи в Инари. А в Кухмо можно посетить прибрежную сауну при домике брата президента Урхо Кекконена – Юсси Кекконена, во время Зимней войны служившего в этих местах. К мероприятию присоединились и полицейские Хельсинки со своей парилкой на берегу. В приграничных городах тоже много вариантов.
Также 27 июля посетителей ждут сауны при церковных приходах, в отелях, научно-исследовательская сауна Университета Восточной Финляндии, сауны по-черному и сауны-палатки. Кроме того, в некоторых точках будут предложены дополнительные развлечения: йога, катание на велосипедах, гребля и танцы.
Значительная часть парных – бесплатные, но некоторые требуют предварительной регистрации (см. справку).
Чем ещё заняться в Суоми на выходных
Справка:
Все доступные точки собраны на карте. Там есть точный адрес и время работы (AUKI). На строчке JARJESTAJA указан организатор. Пункт HINTA расскажет о цене, если указано «Ei maksua» - то посещение бесплатное. Сауны могут быть как мужские, так и женские (KENELLE), если написано «Sekasauna», то могут париться все. «Naisille ja miehille omat saunat/vuorot» означает, что есть разделение полов. Цифра рядом с пунктом LAUTEILLE MAHTUU покажет вместимость. В некоторые сауны нужно зарегистрироваться заранее, об этом говорится в пункте ENNAKKOILMOTTAUTUMINEN. Если же регистрации не требуется - «Ei tarvita». PUKUKOODI - это дресс-код. Если указано «Asu vapaa» - можно одеться как угодно (или пренебречь одеждой вовсе), однако если написано «Vain alasti», то придется париться обнаженным. «Vain uima-asulla» говорит о том, что надо обязательно надеть купальник. «Oma pyyhe mukaan» - нужно захватить своё полотенце, а «Oma pefletti mukaan» подскажет взять подстилку для сидения в сауне. Часто хозяева готовят для гостей какие-то угощения и указывают допуслуги - они перечислены в пункте TARJOILUA. «Uintimahdollisuus» - возможность искупаться, «suihku /ei suihkua» - наличие душа.
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