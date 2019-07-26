Финляндия устраивает национальный День сауны: свои парные для всех желающих откроют даже пограничники и полицейские

Harri Tarvainen, Visit Finland

В Финляндии 27 июля впервые устроят всеобщий День сауны. Идея пошла от Дня сауны в Хельсинки: в рамках этой частной инициативы уже на протяжении четырех лет два раза в год различные городские бани открывают двери для посетителей.

Событие 27 июля является частью национальной кампании, цель которой – включение финской сауны в список наследия ЮНЕСКО. В масштабном мероприятии участвуют более 900 общественных и частных парных в разных уголках Суоми. Даже пограничники Лапландии и Кайнуу откроют в общей сложности шесть саун – ранее у общественности доступа в них не было. Так, желающих зовут попариться в пограничный пункт Райя-Йоосеппи в Инари. А в Кухмо можно посетить прибрежную сауну при домике брата президента Урхо Кекконена – Юсси Кекконена, во время Зимней войны служившего в этих местах. К мероприятию присоединились и полицейские Хельсинки со своей парилкой на берегу. В приграничных городах тоже много вариантов.

Также 27 июля посетителей ждут сауны при церковных приходах, в отелях, научно-исследовательская сауна Университета Восточной Финляндии, сауны по-черному и сауны-палатки. Кроме того, в некоторых точках будут предложены дополнительные развлечения: йога, катание на велосипедах, гребля и танцы.

Значительная часть парных – бесплатные, но некоторые требуют предварительной регистрации (см. справку).

Чем ещё заняться в Суоми на выходных