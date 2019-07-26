Это их город. Туристы из Китая избили гражданку России в очереди к ГМЗ «Царское Село»

Посетительница музея-заповедника «Царское Село» в Пушкине попала в больницу после стычки с туристами из Китая. Она получила травму живота и обратилась в полицию.

Как уточнили «Фонтанке» 26 июля в ГУ МВД Петербурга и области, накануне поступило сообщение от 29-летней женщины, которая пожаловалась на получение травм в очереди к «Царскому Селу».

«Обстоятельства уточняются, проводится проверка», – добавили в ГУ МВД.

По данным Росгвардии, в избиении посетительницы подозреваются иностранцы.

Реклама



«Вчера в 13.30 между двумя туристами из государства в Восточной Азии и гражданкой России, которые находились в очереди у входа, произошел конфликт. В ходе ссоры туристы нанесли девушке удар локтем в живот, а также повалили ее на землю», – сообщает вневедомственная охрана.

Наряд задержал 53-летнего и 45-летнего туристов и, по информации Росгвардии, передал их сотрудникам территориального отдела полиции. В ГУ МВД Петербурга и области информацией о доставленных или задержанных не располагают.

По информации «Фонтанки», в конфликте с женщиной заподозрены граждане КНР.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой тупой травмой живота в горбольницу № 38 имени Семашко.

Музей-заповедник «Царское Село» оккупирован туристами из Китая. Пушкин они называют «Городом Пу», пользуются дополнительными услугами и имеют неофициальные привилегии при посещении Екатерининского дворца.