#MeToo для богатых от Матвиенко: кто и как дискриминирует состоятельных россиян

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уличила журналистов в том, что они воспитывают у народа ненависть к богатым. «Фонтанка» согласна, что хватит это терпеть, и предложила состоятельным людям вспомнить, кто и как их дискриминировал.

Фото с сайта pixabay.com/geralt

«Состоятельные люди не должны быть дискриминированы в обществе», – сказала Матвиенко. «Фонтанка» расспросила своих финансово благополучных читателей, не сталкиваются ли они с дискриминацией. Агрессивные комментарии в Интернете, мелкая бытовая зависть и даже продразверстка — богатые не плачут, но и нормальной ситуацию действительно не назовешь.

Собеседников «Фонтанки» вопрос не удивил, но и легким не показался. Все-таки эти люди жаловаться не приучены. Тем не менее, они рассказали о том, как стереотипы окружающих доставляли им огорчения, и что со всем этим делать.

Управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов считает, что нелюбовь к тем, кто богаче — у народа в крови. Но проблемой это становится, когда выходит на уровень органов власти.

«Мне кажется, это на подкорке у русского человека: «Трудами праведными не заработаешь палаты каменные», – говорит Игорь Водопьянов. – Если ты богатый — значит где-то что-то спер. Русский человек относится к тем, у кого есть деньги, в лучшем случае с недоверием, а чаще — с завистью и ненавистью. Но, так как я занимаюсь строительством в городе Санкт-Петербурге, у меня нервы — стальные канаты, и на такие мелочи я внимания не обращаю. Это не фатальная проблема. У нас в обществе же есть антисемитизм, но сейчас он, к счастью, мало проявляется. Наверное, при каких-то изменениях социальных, он снова может начаться с призывами спасать Россию и грабить награбленное. Дискриминация со стороны чиновников относится к юрлицам. У нас же исполняющий обязанности губернатора сказал, что нужно в два раза увеличить бюджет города. А как это можно сделать? Только методом продразверстки. И мы ее сейчас наблюдаем со стороны различных проверяющих органов. Они почему-то считают, что наша компания очень богатая и неплохо было бы с нас стрясти бабосиков. Не знаю, можно ли это назвать дискриминацией, но это научный факт. Кто-то же сказал, что люди — это новая нефть. А нефть лучше добывать из хороших, нажористых скважин. Из бабушки ее не добудешь. А вот засверлить какой-нибудь компании и из нее высосать все — это чистый мед».

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Совладелец «Далпорт Сити СПб» Олег Николаев заверил «Фонтанку», что никогда не сталкивался даже с тенью дискриминации по отношению к себе. И объяснил, почему.

«Я никогда в жизни не сталкивался с дискриминацией по отношению к себе — тем более со стороны журналистов, которых очень люблю, – сказал Олег Николаев. – Со стороны контролирующих структур я иногда чувствовал зависть, но это было очень давно. Это было еще в 90-е годы, когда ко мне приходили с проверками, их желание, чтобы я немножко с ними поделился, ощущалось. А недавно я общался с чиновниками в КУГИ — очень милые люди. Мне кажется, общество становится менее завистливым. Но я говорю про себя. Может быть, я не чувствовал какого-то отторжения и дискриминации, потому что никогда не выпячивал свою состоятельность».

Другая ситуация у председателя совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федора Туркина. Он уверен, что человеческая зависть не знает границ и напрямую с финансовыми показателями не связана. Но иногда люди честно предупреждают, что будут тебя гнобить без причины.

«Я был и обычным человеком, и несколько лет был очень бедным, сейчас — состоятельный, – говорит Федор Туркин. – Зависть по отношению к себе я испытывал во всех случаях. Всегда возникали ситуации, в которых было неуютно. Вероятно, это связано не столько с состоятельностью человека, сколько с вопросами, которые он решает – если эти вопросы неудобны для власти и для людей. У меня был знакомый, который люто ненавидел три категории людей: таксистов, строителей и гаишников. А когда мы с ним познакомились, я как раз был строителем, и он меня честно об этом предупредил: «Имейте в виду, у меня есть свои предубеждения, если я что-то не так скажу, не обижайтесь, я вас заранее предупредил». Что касается журналистов — какие-то журналисты очень позитивный информационный фон организовывают, а другие даже наши победы обращают в какой-то негатив. У нашей страны за плечами 90-е годы, когда значительная часть бизнесов была организована, мягко говоря, некорректно. Но, поскольку законом они не преследуются, значит, с точки зрения закона имеют право на существование. Но по сути их капитал возник из ничего — в основном это наблюдается в сырьевых сегментах экономики. И здесь есть некоторые обиды. Потому что недра всей стране принадлежали, каждому советскому человеку. А теперь из общих богатств кто-то получает сверхдоходы, а кто-то — не получает. И я понимаю, что на душе у людей. Есть же страны, например Норвегия и Арабские Эмираты, где какую-то часть доходов от недр имеет каждый человек. Это, на мой взгляд, справедливо».

Член совета директоров «Максидома» Мария Евневич столкнулась практически с кибербуллингом — правда, в комментариях в отдельно взятом Youtube-канале.

«Проблема в определенном смысле есть. Я недавно дала интервью Павлу Перцу на его Youtube-канале. А у них там коммунистические подписчики, – рассказала Мария Евневич. – У видео 26 тысяч просмотров и штук триста комментариев о том, что надо все отнять и поделить, а меня — поднять на вилы. У бизнеса в нашем обществе в принципе не очень хороший имидж, а среди политиков по-прежнему популярны высказывания о том, что во всем виноваты жадные бизнесмены. СМИ, в свою очередь, когда про кого-то пишут новости, используют принадлежность к предпринимательской части общества как отягчающее обстоятельство. Обратите внимание: в России производится огромное количество сериалов, это основной контент нашего телевидения. Но при этом предприниматель или человек с деньгами — это всегда отрицательный герой, заработавший капитал сомнительными способами. Ситуация в обществе изменится, когда наши граждане начнут осознавать себя налогоплательщиками и, как следствие, потребителями государственных услуг, начнут проявлять больше интереса к тому, как организовано государственное устройство, и относиться с большим уважением к деньгам и тем, кто их зарабатывает».

Венера Галеева

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«Фонтанка.ру»