СМИ: Пэрис Хилтон по совету бывшего бойфренда собирается купить курорт на Украине. И провести там конкурс красоты

Американская актриса и наследница самой крупной в мире сети отелей Пэрис Хилтон собирается провести на Украине конкурс красоты. Об этом со ссылкой на свои источники 26 июля сообщает «Укринформ».

По данным издания, Хилтон ведет переговоры о покупке комплекса «Деренивская купиль» в предгорье Карпат. Ожидается, что сделка может быть закрыта к концу лета.

Как пишет «Укринформ», о курорте Пэрис могла узнать от своего уже бывшего бойфренда Криса Зилка — его дедушка родился на Украине. В прошлом году Хилтон прилетала во Львов вместе с Зилком. В ноябре 2018-го с бойфрендом она рассталась, но на решение о покупке комплекса это не повлияло.

«Деренивская купиль» находится примерно в 20 километрах от Ужгорода, в урочище Деренивка. Там построены гостинично-оздоровительный комплекс, развлекательный центр и SPA-комплекс. Также в состав «Купили» входит уникальный дендропарк и источник целебной воды.