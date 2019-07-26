Карельских полицейских обвиняют в халатности. СК считает, что они могли предотвратить гибель двух девушек от рук убийцы

Двое полицейских из Петрозаводска обвиняются в халатности. По мнению следствия, они отказались задержать мужчину, который впоследствии убил двух девушек и напал с ножом на подростка.

Как сообщает СК по Карелии 26 июля, летом 2018 года житель Петрозаводска обратился в полицию и заявил о нападении на него. Он описал предполагаемого преступника, участковый провёл проверку, но в возбуждении дела отказал. Материалы проверки передали следователю городского управления МВД, производство было начато лишь 10 сентября.

Через 6 дней фигурировавший в заявлении мужчина напал с ножом на несовершеннолетнюю, шедшую через парк. Подростку удалось выжить. Ещё спустя несколько суток он зарезал двух девушек. Злодея задержали через несколько дней после убийства.

Сейчас полицейские, допустившие это, обвиняются в халатности. Их отпустили под подписку о невыезде.