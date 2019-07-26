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Бизнес
26.07.2019 15:24
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Почти 3% акций «Газпрома» достались одному покупателю за 139 млрд рублей

Объявленная «Газпромом» распродажа акций, находившихся в руках его «дочек», закончилась 26 июля покупкой всего пакета одним стратегическим инвестором. Он сэкономил примерно 15 млрд рублей по сравнению с нынешней ценой акций на бирже.

О желании газового монополиста продать контролируемые дочерними структурами 2,93% своих акций было объявлено в начале недели. Формально это выглядело как сбор котировок, и десятки инвесторов успели откликнуться на эту инициативу. Рынок позитивно воспринял эту инициативу, и стоимость акций на бирже пошла вверх. На момент объявления предложенный к продаже пакет оценивался экспертами в 154,3 млрд рублей.

Однако никакого торга не вышло. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджмент корпорации, весь пакет ушел в одни руки. Имя инвестора не называется. Исходя из условий этой оферты, 2,93% «Газпрома» достались ему за 139,1 млрд рублей. 

Опрошенные прессой аналитики подозревают, что такой крупный инвестор не делал бы вложений без четкого понимания будущей выгоды, то есть мог иметь некий, пока неизвестный рынку инсайд о будущих решениях руководства монополии, которые могут привести к росту капитализации компании. На фоне этой операции котировки акций «Газпрома» продолжили рост, подорожав при открытии биржи 26 июля на 7%. 

Несмотря на продажу крупного пакета, контроль над «Газпромом» остается в руках государства, у него все еще чуть более 50% акций.

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