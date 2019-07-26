ПСК увеличил число банков-партнёров

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ЖК комфорт-класса «Славянка» в Пушкинском районе получил аккредитацию АО «Райффайзенбанк». Финансовая организация стала девятым банком-партнёром жилого комплекса и четырнадцатым – для ПСК.

– Каждый наш проект проходит оценку строительной готовности, темпов строительства, финансовой состоятельности. Плюс, банковские аналитики проверяют и нашу надёжность как застройщика и девелопера. Мы уже получили высокие оценки специалистов ВТБ, Сбербанка, ДОМ.РФ, Банка Санкт-Петербург и других. Постепенно мы расширяем этот список, что позволяет покупателям выбирать оптимальный банковский продукт с учётом своих потребностей, – отмечают в ПСК.

Ключевое преимущество нового партнёра ПСК – размер первоначального взноса – всего от 10%. Ставка – от 10,25%. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 26 млн рублей. В портфеле организации девять ипотечных программ, в том числе – льготные предложения для многодетных семей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

Узнать подробные условия кредитования, получить расчёт ежемесячных выплат по ЖК «Славянка» и другим проектам в продаже можно у менеджеров ПСК. Они также помогут собрать документы для заявки на ипотеку. Запись на персональную консультацию ведётся по телефону (812) 640-38-38.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house