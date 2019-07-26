«Пионер» защищает «Смерть Сталина». Московский кинотеатр пожаловался на запрет фильма в Конституционный суд

Столичный кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд России, пожаловавшись на якобы имевшую место цензуру при отзыве прокатного удостоверения у картины «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи.

«Действующая система цензуры фильмов нарушает права заявителя на распространение информации и свободу предпринимательства. Эта система не может быть оправдана ссылкой на защиту других конституционно значимых ценностей, поскольку установленные ей меры являются непропорциональными и неприемлемыми в цивилизованном обществе», – цитирует 26 июля заявление представляющего «Пионер» адвокатского бюро «Бартолиус» «Интерфакс».

Поводом для обращения в КС РФ стал штраф в 280 тысяч рублей, который кинотеатру выписали за показ британской картины.

«Пионер» настаивает, что российские правила, устанавливающие систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения, могут быть неконституционными. Истец полагает, что фактически в стране вводится «предварительная и последующая цензура» на показ картин, что запрещено Конституцией РФ.

Кроме того, кинотеатр выступил против закона об экстремизме, указав, что сейчас сатира на тему политики может попасть под действие ограничений.