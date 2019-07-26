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Общество
26.07.2019 15:12
Печать

«Пионер» защищает «Смерть Сталина». Московский кинотеатр пожаловался на запрет фильма в Конституционный суд

Столичный кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд России, пожаловавшись на якобы имевшую место цензуру при отзыве прокатного удостоверения у картины «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи.

«Действующая система цензуры фильмов нарушает права заявителя на распространение информации и свободу предпринимательства. Эта система не может быть оправдана ссылкой на защиту других конституционно значимых ценностей, поскольку установленные ей меры являются непропорциональными и неприемлемыми в цивилизованном обществе», – цитирует 26 июля заявление представляющего «Пионер» адвокатского бюро «Бартолиус» «Интерфакс».

Поводом для обращения в КС РФ стал штраф в 280 тысяч рублей, который кинотеатру выписали за показ британской картины.

«Пионер» настаивает, что российские правила, устанавливающие систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения, могут быть неконституционными. Истец полагает, что фактически в стране вводится «предварительная и последующая цензура» на показ картин, что запрещено Конституцией РФ. 

Кроме того, кинотеатр выступил против закона об экстремизме, указав, что сейчас сатира на тему политики может попасть под действие ограничений.

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Справка:

«Смерть Сталина» — сатирический фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи, снятый в 2017 году по французскому комиксу. Сюжет ленты развивается вокруг смерти главы СССР и борьбы за власть между его ближайшими соратниками, где каждый из них показан в карикатурном ключе. Фильм не вышел в широкий прокат на территории России, так как выданное ему прокатное удостоверение было отозвано. Правозащитники подали иск в суд с целью оспорить действия Минкульта, но тот отказался его рассматривать.

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