Неудержимые. Разбив машину, полицейские Петербурга продолжили погоню пешком

Сотрудники ГИБДД Петербурга в погоне за нарушителем устроили уличный краш-тест с пересечением двойной сплошной, но не сдались и продолжили преследование на ногах.

Как сообщили «Фонтанке» 26 июля в ГУ МВД Петербурга и области, погоня за нарушителем в Невском районе стала поводом для административного расследования. Патруль ДПС на улице Профессора Качалова пытался догнать желтый «Гольф», не желавший ни при каких обстоятельствах подчиняться и останавливаться.

Преследование полицейскими нельзя назвать успешным. Размещенная в соцсети видеозапись сохранила отчаянные попытки ДПС образумить «Гольф», а когда нарушитель, пользуясь компактными габаритами, юркнул в пространство между другими авто, полицейский резко крутанул руль служебной «Шкоды», пересек двойную сплошную и врезался во встречный БМВ.

Неудача не сломила сотрудников, они вдвоем выскочили на проезжую часть и бегом постарались настигнуть «Гольф». Лошадиные силы победили человеческую страсть. Полицейским оставалось лишь всплеснуть руками.

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В ГУ МВД «Фонтанке» уточнили, что установлено лицо, предположительно управлявшее автомобилем-нарушителем. А ДТП с участием полицейской машины обошлось без пострадавших.

Моду на пешие догонялки в Петербурге ввели сотрудники спецназа. Они не оставили преступникам ни шанса на задержание, пытаясь пешком догнать уезжающий кроссовер.