ПСК вышел на финишную прямую по строительству Like

ПСК

В апарт-комплексе «Like» у метро «Площадь Мужества» завершается чистовая отделка и благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию намечен на III квартал 2019 года и до полной готовности комплекса остаётся совсем немного.

– Большинство апартаментов приобрели законченный вид: завершена отделка центрального холла, смонтирована система вентиляции в фитнес-центре и сейчас осталось только установить зеркала в спортзалах, – рассказывают в ПСК. – Со строительной площадки вывезен мусор, ведутся работы по благоустройству.

Все апартаменты в комплексе сдаются с отделкой. Две трети из них готовы, в остальных последовательно выполняются чистовые работы. Бассейн фитнес-центра Like, ранее успешно прошедший гидроиспытания, полностью закончен. Завершаются отделочные работы помещений ресторана и коворкинга.

По мере приближения даты ввода в эксплуатацию сокращается не только фронт работ, но и количество апартаментов, остающихся в продаже. Сейчас среди свободных числится чуть менее 100 апартаментов: от однокомнатных до трёхкомнатных, в том числе видовые. С последних этажей открывается обзор на парк Лесотехнической академии и «Лахта-Центр».

Помимо подготовки самого комплекса идёт и подготовка к реализации программ доходности. Соответствующие договоры с собственниками заключает управляющая компания «МТЛ. Управление недвижимостью». Она возьмёт на себя задачи поиска арендаторов, контроля за наполняемостью и содержания апартаментов в надлежащем виде.

– Текущая статистика по передаче апартаментов в управление демонстрирует достойную динамику для комплекса, который не является исключительно инвестиционным, но также комфортен и для личного проживания, – отмечают в «МТЛ».

Передача недвижимости в управление осуществляется после выбора пакета арендатора - это комплектация апартаментов под ключ, в которую помимо мебели входят ещё 150 предметов: от микроволновой печи до текстиля. Опцией также могут воспользоваться все покупатели апартаментов для собственного проживания.

Подробности об остающихся в продаже апартаментах, условиях покупки и программах доходности – у наших менеджеров по телефону (812) 640-38-38 и в отделе продаж рядом с объектом на ул. Политехническая дом 6, лит. А, а также на сайте Like.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents