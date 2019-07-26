«Строительный трест» - победитель IX федеральной бизнес-регаты

АО «Строительный трест»

Команда объединения «Строительный трест» стала победителем парусной бизнес-регаты, прошедшей 25 июля в акватории Финского залива яхт-клуба «Центральный». Мероприятие было организовано издательством «Человек дела».

В IX федеральной регате приняло участие восемь команд, в каждой из которых присутствовали профессиональный шкипер и представители различных компаний. Морская гонка включала в себя пять стартов, по итогам которых парусная яхта класса Platu25 длиной 7,51 м (24,8 фут.) под управлением команды «Строительного треста» пришла к финишу первой.

«Подобные мероприятия – это возможность проявить себя и отличная эмоциональная мотивация для сотрудников, которые нацелены на достижение высоких результатов в бизнесе. К тому же, пройти под парусом у берегов Санкт-Петербурга, наслаждаясь видами его новых, современных и величественных символов – это вдохновляет», – прокомментировал директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

Торжественный прием участников регаты и церемония награждения состоялись на Петровской косе, неподалеку от объекта компании «Строительный трест» – жилого комплекса бизнес-класса OSTROV.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "OSTROV" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/