«Капитал Стройиндустрия» может лишиться госзаказа. Беглов поручил расторгнуть контракт на реконструкцию школы в Пушкинском районе

ООО «Капитал Стройиндустрия», которое обещало закончить реконструкцию школы № 406 в Пушкине к 1 сентября, лишится контракта. Информацию о компании включат в реестр недобросовестных поставщиков.

Диалог с подрядчиком у врио губернатора Александра Беглова состоялся в ходе объезда 26 июля. Проблемный объект на Леонтьевской изначально планировали закончить до конца 2018 года, позднее сроки перенесли на осень 2019-го. В январе «Фонтанка» писала об обещании, которое дал Беглов подрядчику: «Если к 1 сентября школа не будет сдана, на рынке Петербурга работать не будете. Сделаю все, чтобы вас не было на рынке». Тем не менее к середине июля на объекте работало 8 специалистов; степень строительной готовности первого корпуса здания составляла 60%, второго — 20%. Сейчас сроки окончания работ перенесены на 2020 год. Согласно сайту госзакупок, из 370 млн фактически оплачено работ на 72 млн.

«Мое поручение — ладно, но самое плохое, что подвели детей, которые должны были здесь с 1 сентября учиться, – обратился Беглов к гендиректору ООО «Капитал Стройиндустрия» Валерию Батушину. – У вас дети есть? Ходили же когда-то в школу». Батушин признал, что ответственность лежит именно на компании как на генподрядчике. В ответ Беглов предложил ему помощь в получении строительного образования и повышении квалификации. В случае включения в реестр недобросовестных поставщиков компания потеряет доступ к госзаказу.

«Капитал Стройиндустрия» является также генподрядчиком строительства поликлиники в Красном Селе, о проблемах этого объекта «Фонтанка» писала раньше. Кроме того, компания — крупный подрядчик «Газпрома», фигурирует она в судебных разбирательствах ее бывшего акционера Адама Цибаева и футбольного клуба «Сочи». Работала компания на реконструкции Интендантских складов для Консерватории, но тоже не преуспела.