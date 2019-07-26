В брянской полиции сочли, что скакалки оскорбляют государство

Видео, записанное в поддержку оштрафованной за танец на Кургане Бессмертия жительницы Брянска, стало поводом для нового административного дела. На записи молодой человек жонглирует скакалкой.

Спустя четыре дня раздумий, к 25 июля, полиция в Брянске составила протокол по третьей части статьи о мелком хулиганстве, в которой идет речь о распространении неприличной информации и явном неуважении к обществу. Как пишет в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, поводом стал десятисекундный ролик: Егор Фирсов записал его в поддержку Алены Червяковой, которую по той же статье оштрафовали за видео с танцем. Оба они выступали на Кургане Бессмертия, с площадки открывается вид на город, поэтому танцовщица и выбрала это место. Если Червякова танцевала под музыку и в процессе танца демонстрировала зрителям свою фигуру, то Фирсов молча покрутил скакалкой.

Минимальный штраф по этой статье – 30 тысяч рублей. Полиция также проверяет танец Червяковой на фоне деревьев. Сообщалось, что теперь силовиков интересуют все записи, которые девушка выкладывала в своих соцсетях.

В Котласе суд прекратил дело об оскорблении власти, матерные комментарии в соцсетях в адрес Путина и правительства региона не сочли нарушением.