Калининградский хомлин преодолел сопротивление коммунистов и РПЦ. Архиепископ Серафим даже поддержал домового

В Калининграде установили третью мини-скульптуру хомлина (домового). Об этом 26 июля «Интерфаксу» рассказала автор проекта, художник Наталья Шевченко. Ранее против установки скульптуры выступали РПЦ и КПРФ.

Хомлин в образе морячка сидит в бумажном кораблике на территории Музея Мирового океана. В соцсетях уже объявлен конкурс на лучшее имя для него.

Напомним, установка скульптур хомлинов в Калининграде изначально столкнулась с противодействием КПРФ и РПЦ. В марте депутат областной думы от КПРФ Екатерина Королева и архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим попросили губернатора Антона Алиханова запретить хомлинов. Коммунистка писала, что установлены скульптуры с нарушениями и не имеют культурной ценности. В РПЦ же усмотрели в домовых «тенденцию к популяризации неоязычества в ущерб традиционной культуре региона».

После этого в соцсетях прошел флешмоб «нетрогайтехомлинов». Позже сама Шевченко рассказала, что в ходе встречи с представителями РПЦ ей удалось уладить все разногласия. В итоге архиепископ Серафим даже поддержал установку новых скульптур.