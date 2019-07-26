Семь пострадавших детей и трое погибших взрослых: день тяжелых ДТП в Петербурге

Семеро детей пострадали в ДТП за минувший четверг, 25 июля, в Петербурге. Последний раз такой показатель отмечали две недели назад, причем за выходные, а не за одни сутки.

Как сообщает 26 июля Управление ГИБДД по городу и области, всего за прошедший день на дорогах Северной столицы было зафиксировано 337 ДТП. Пострадавшие были в 24-х случаях, из них 21 взрослый и семеро детей. Три человека погибли.

Сразу трое несовершеннолетних пассажиров пострадали в столкновении Renault Megane с Volkswagen Transporter на Ям-Ижорском шоссе. Водитель «Рено» погиб на месте.

Двое детей получили травмы в Колпинском районе. На Советском бульваре в Колпино 10-летний мальчик на самокате попал под автобус. Затем около 16:45 у дома 33, корпус 2, по Вознесенскому шоссе 46-летняя женщина на автомобиле Mercedes GLC 250 сбила 12-летнего мальчика. Шестиклассник перебегал дорогу вне пешеходного перехода, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД района. В результате ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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Две жизни унесли аварии с мототехникой. В Красном Селе 28-летний байкер разбился, врезавшись в дорожный знак, который, как отмечают в соцсетях, был установлен так, что оказался незаметен. Очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» добавляют, что сам мотоциклист был в экипировке и шлеме, но травмы оказались смертельными, а пассажирка, ехавшая с ним без шлема, отделалась царапинами.

Примерно за час до этого в Колпинском районе разбился водитель мотовездехода. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 22:50 у дома 55 по Центральной улице поселка Петро-Славянка 37-летний мужчина на квадроцикле не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм он скончался на месте.

Примерно в то же время, около 22:45, ДТП с пострадавшим произошло в Адмиралтейском районе Петербурга. По информации районного отдела ГИБДД, у дома 18 в Подъездном переулке 23-летний водитель автомобиля Hyundai, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не пропустил Volga Siber под управлением 31-летнего мужчины, передает «Дорожный инспектор». В итоге в «Хёндэ» пострадала пассажирка, хотя «железо» серьезных повреждений не получило. Как отмечают в группе, 39-летняя женщина была не пристегнута. В состоянии средней тяжести ее увезли в Мариинскую больницу.

В Ленобласти за 25 июля было зафиксировано 80 дорожных аварий. Пострадавшие были в 10 из них. Травмы получили 15 человек, среди которых четверо детей. Один человек погиб. В Любани на трассе М-10 «Россия» водитель Ford Kuga сбил 82-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка скончалась в скорой.