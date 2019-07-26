Полиция Мюнхена задержала выходца из Петербурга по подозрению в убийстве жены и падчерицы. «Фонтанка» узнала подробности о нём

Полиция Мюнхена задержала выходца из Петербурга, его подозревают в непреднамеренном убийстве жены и падчерицы.

Как сообщает немецкое издание Bild 26 июля, предполагаемого убийцу зовут Роман, ему 44 года. Бывшего жителя Петербурга задержали в воскресенье в собственной квартире. По данным полиции, пока он даёт очень скудные и сбивчивые показания. Рассказывает, что днём 13 июля жена с падчерицей собирались пройтись по магазинам. Они покинули квартиру около трёх часов по московскому времени и не вернулись обратно. В тот же день Роман вместе с бывшим мужем своей супруги Марии Герцуски пошёл в полицию и написал заявление о пропаже. С тех пор прошло почти 2 недели. Мюнхенская полиция считает, что 41-летняя женщина и 16-летняя девушка мертвы.

Тела ищут в лесном массиве к востоку от города сегодня с самого утра. В поисках задействовано несколько сотен человек и множество собак. Кроме того, полиция использует вертолёт с тепловизором. В это время 44-летний Роман находится в камере предварительного заключения, ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве двух человек.

По данным «Фонтанки», Роман Шищенко уроженец Томска, но большую часть жизни провёл в Петербурге. В конце нулевых он эмигрировал в Германию по программе репатриации. Судя по данным на странице в «Одноклассниках», Роман жил в городе Герстхофен. По данным издания Bild, заключённый в 2018 году брак с пропавшей Марией Герцуски – второй в жизни мужчины. Первая жена с малолетней дочерью живёт в Аугсбурге. Шищенко ранее не имел проблем с законом ни в России, ни в Германии.