«Когда появится свободное место, мы вам позвоним». Осужденного отпустили в Турцию из-за нехватки мест в колониях, во ФСИН этому удивляются

Житель Екатеринбурга уже два месяца ждет, пока его посадят. Как сообщает 26 июля Ura.ru, об этом им рассказал сам осужденный.

По словам мужчины, во ФСИН пообещали ему сообщить, когда он может, наконец, отправиться в колонию-поселение.

«Я дважды попался нетрезвым за рулем, суд приговорил меня к восьми месяцам колонии-поселения. Однако отсидеть свой срок пока не могу. Пришел в отдел исполнения наказаний на улице Космонавтов, а там мне сказали: "Нет мест. Когда появится свободное место в колонии, мы вам позвоним". Так уже два месяца сижу дома, жду. Мне бы поскорее отделаться от этого, как говорится, раньше сядешь — раньше выйдешь», — рассказал Ura.ru мужчина.

Пока во ФСИН разбираются, осужденный собирается в отпуск — ему якобы разрешили съездить с семьей в Турцию. При этом представители пенитенциарной системы заявили, что мест в колониях всем хватает.

«Такого не может быть, надо разбираться. У нас в области три колонии-поселения, и там нет проблем с местами», — заявил изданию начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.