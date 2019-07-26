Украина обвинила Россию в облучении пограничников «зеленым лучом». Раньше говорили про фиолетовый

Украинская сторона в очередной раз настаивает на том, что Россия якобы применяет специальный луч для воздействия на пограничников. Раньше он был фиолетовым.

«Из участка, где на определенном расстоянии держится опознанный корабль береговой охраны ФСБ РФ, с наступлением темноты происходит облучение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут», – сообщается 26 июля в заявлении Госпогранслужбы соседней страны.

По версии Киева, зеленый луч начинает светить в 21:00. Облучение продолжается уже несколько дней.

«Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча в настоящее время не зафиксировано», – уточняет украинская погранслужба, отметив при этом, что серьезно воспринимает произошедшее. Пограничники уже обратились в прокуратуру, СБУ и полицию. Кроме того, были предприняты меры для защиты персонала.

Киев не впервые жалуется на «лазерное оружие», якобы применяемое Россией. Так, в 2018 году министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о луче, поражающем сетчатку глаза пограничников. В феврале Украина обвинила РФ в использовании фиолетовых лучей на востоке страны.