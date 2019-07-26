Кредиты подешевеют: Банк России уменьшил ключевую ставку и анонсировал новое снижение

Банк России 26 июля принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых. Курс рубля на ожидаемое решение не отреагировал.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года. И при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – пояснили 26 июля в ЦБ.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 сентября 2019 года.

Напомним, что в июле в Петербурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России рассмотрит возможность снижения процентной ставки на 0,5%. 14 июня совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5% годовых. До этого мегарегулятор снижал ставку в марте 2018 года.