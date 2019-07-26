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Общество
26.07.2019 13:34
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Суд в Котласе не счёл Путина оскорбленным. Недовольного электромонтера наказывать не стали

За отсутствием состава преступления суд города Котлас Архангельской области прекратил дело об оскорблении федеральной власти. Электромонтёра Дмитрия Попперека отпустили дальше писать комментарии в местных пабликах. 

Об этом 26 июля сообщает Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. На высказывания жителя Котласа обратила внимание пенсионерка, которая и написала на него жалобу в правоохранительные органы. Электромонтёр Попперека активно высказывал своё мнение в соцсетях, допуская нецензурные высказывания в адрес российского президента и правительства Архангельской области. Суд ничего наказуемого в комментариях городских сообществ не нашёл и прекратил процесс. Адвокат Павел Мизин утверждает, что это первое дело по новой статье от оскорблении власти, которое было прекращено.  

Закон о наказании за публичную оскорбительную критику власти Госдума приняла в марте 2019 года, поправки в КоАП были внесены в конце месяца. Первым по новому составу наказали жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Он заплатил минимальный штраф, 30 тысяч рублей. В российском парламенте отмечали, что злоупотреблять этой нормой нельзя и, например, губернаторы в регионах под действие статьи не попадают. Использовать эту статью пытались даже обиженные муниципалы.

 

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